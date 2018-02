Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird der Asteroid 2018 CB, der heute die Erde passiert, von Mitteleuropa aus zu beobachten sein? Der Asteroid 2018 CB wurde erst vor wenigen Tagen mithilfe des Catalina Sky Survey entdeckt und wird in der kommenden Nacht die Erde in einem Abstand von nur rund 64.000 Kilometern passieren. Das ist weniger als ein Fünftel der Entfernung von der Erde zum Mond. Der Asteroid hat einen Durchmesser von 15 bis 40 Metern. Solche Brocken sind in größerer Entfernung zur Erde äußerst lichtschwach und daher nur sehr schwer zu entdecken. 2018 CB wird in der kommenden Nacht eine Helligkeit von maximal 12,8 Magnituden erreichen. Man benötigt daher schon ein relativ gutes Amateurteleskop, um den Brocken sehen zu können. Er bewegt sich in der Nacht schnell vom Perseus in das Sternbild Fische. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.