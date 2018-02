Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es Hinweise auf Objekte außerhalb des Sonnensystems, die näher sind als Proxima Centauri? Bislang nicht, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es tatsächlich bislang unbekannte Objekte gibt, die uns näher sind als Proxima Centauri in rund 4,2 Lichtjahren Entfernung. Dabei dürfte es sich um sogenannte Braune Zwerge handeln, also um sternähnliche Objekte, die nicht ausreichend Masse haben, um die nuklearen Fusionsprozesse in ihrem Inneren dauerhaft zu zünden. Sie sind deswegen sehr leuchtschwach und könnten bislang unentdeckt geblieben sein. Jeder kann sich im Rahmen des Projekts Backyard Worlds übrigens an der Suche beteiligen und helfen, Aufnahmen des Infrarotteleskops WISE auszuwerten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.