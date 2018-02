Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort In welcher Farbe würde das menschliche Auge den Merkur aus nächster Nähe sehen?



Merkur ist relativ farblos. Wie genau ein Mensch den innersten Planeten des Sonnensystems sehen würde, liegt aber - im wahrsten Sinn des Wortes - im Auge des Betrachters. Einen Eindruck kann man gewinnen, indem man Aufnahmen in verschiedenen Wellenlängenbereichen so kombiniert, dass ein Bild entsteht, das dem Eindruck des menschlichen Auges recht nahekommt. Doch das ist nicht so leicht, da es dabei auf zahlreiche Faktoren ankommt. Mithilfe von Daten der NASA-Sonde Messenger haben Wissenschaftler dies einmal demonstriert: Auf dem Bild ist oben rechts der Merkur in einer Standard-Schwarz-Weiß-Ansicht zu sehen, die auf einer Aufnahme durch einen 430-Nanometer-Filter beruht. Die anderen Ansichten sind Drei-Farb-Komposita, die aus Daten bei 480, 560 und 630 Nanometern gewonnen wurden - entsprechend der Farben blau, grün und rot. Sie wurden damit ähnlich dem Farbempfinden des menschlichen Auges erstellt. Die Unterschiede ergeben sich nun allein daraus, wie Kontrast und Helligkeit der Einzelbilder vor der Kombination gewählt wurden. Trotzdem wird keine dieser Ansichten exakt der von einem Menschen gesehenen "Wirklichkeit" entsprechen, da jedes menschliche Auge Farben etwas unterschiedlich wahrnimmt und zudem auch Licht zwischen den Filterbereichen sieht, das bei diesem Verfahren verlorengeht. Bild: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Arizona State University/Carnegie Institution of Washington Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.