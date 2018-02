Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird man den Wiedereintritt von Tiangong 1 sehen können? Die erste chinesische Raumstation Tiangong 1 wird in den nächsten Wochen unkontrolliert in die Erdatmosphäre eintreten. Dabei ist es sehr wahrscheinlich, dass nicht alle Teile in der Atmosphäre verglühen, sondern einige Trümmer auf der Erdoberfläche auftreffen. Wenn man sich an der richtigen Stelle befindet, dürfte man die in die Erdatmosphäre eintretenden Trümmerteile sehen können. Allerdings ist eine Vorhersage darüber, wann genau und wo dies passiert, nicht möglich. Aktuell wird der unkontrollierte Eintritt zwischen dem 19. März und dem 15. April erwartet. Zwar dürfte sich die Zeitspanne in den kommenden Wochen noch etwas präzisieren lassen, eine exakte Vorhersage wird aber nicht möglich sein. Die Bahn von Tiangong 1 schließt übrigens ein Wiedereintritt über dem deutschsprachigen Raum aus. Lediglich der Süden Europas liegt im potentiellen Absturzgebiet. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.