Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn die ISS an Höhe verliert, warum fliegt sie dann nicht auf einer höheren Bahn? Diese Frage bezieht sich auf die Antwort auf unsere gestrige Frage "Wie viel an Höhe verliert die ISS und wie oft wird Sie angehoben?" Die Flughöhe der Internationalen Raumstation ISS ist immer ein Kompromiss zwischen noch vorhandener Restatmosphäre und einfacher Erreichbarkeit. Zur Zeiten der Space Shuttle flog die ISS sogar in einer Höhe von nur 350 Kilometern, seit sie nicht mehr mit dem Shuttle erreicht werden muss, hat man den Orbit auf rund 400 Kilometer angehoben. Eine noch höhere Umlaufbahn würde zwar weniger Manöver zur Anhebung des Orbits erforderlich machen, die Kosten zum Erreichen der Station würden sich aber auch weiter vergrößern. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.