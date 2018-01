Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie viel an Höhe verliert die ISS und wie oft wird Sie angehoben? Auch wo die Internationale Raumstation ISS um die Erde kreist, in rund 400 Kilometern Höhe, ist noch etwas Restatmosphäre vorhanden, so dass die ISS dadurch ständig an Höhe verliert. Wie viel das pro Monat ist, hängt von der Atmosphäre ab, deren Dichte ständig variiert. Das hat mit der Aktivität der Sonne zu tun. Die ISS verliert etwa einige hundert Meter pro Monat an Höhe. Angehoben wird der Orbit oft ungefähr monatlich, manchmal aber auch erst nach mehreren Monaten. Einen Überblick über die Höhe und die Manöver zum Anheben des Orbits gibt es in einer Grafik auf den Seiten von Heavens Above. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.