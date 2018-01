Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird sich ein Mond eines anderen Planeten als der Erde bei einer Mondfinsternis auch rot färben? Das kommt auf den beteiligten Planeten an: Bei einer totalen Mondfinsternis erscheint unser Mond oft nicht komplett dunkel, sondern in einem tiefen Rot. Zwar fällt während der totalen Phase der Finsternis kein direktes Licht von der Sonne mehr auf den Mond, doch wird Sonnenlicht von der Erdatmosphäre abgelenkt - und zwar vor allem langwelliges, also rotes Licht. Je "schmutziger" die Atmosphäre, desto deutlicher ist dieser Effekt. Würde es also in einem anderen Planetensystem eine ähnliche Konstellation aus Planet mit Atmosphäre und Mond und eine vergleichbare Finsterniskonstellation geben, könnte auch dort der Mond bei einer Finsternis rötlich erscheinen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.