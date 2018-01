Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn die Sonne ständig an Masse verliert, müssten sich doch auch die Umlaufbahnen und -zeiten der Planeten verändern? Ist das messbar? Die Sonne verliert in der Tat in jeder Sekunde Masse, da diese in ihrem Inneren in Energie umgewandelt wird. In jeder Sekunde sind dies über vier Millionen Tonnen. Das hört sich viel an, ist aber nur ein verschwindet geringer Bruchteil der Gesamtmasse der Sonne und fällt daher praktisch kaum ins Gewicht. Entsprechend gering sind auch die Auswirkungen auf die Orbits der Planeten: Für die Erde dürfte dies in 100 Jahren gerade einmal rund einen Meter ausmachen, die Bahnperiode erhöht sich nur um Bruchteile einer Millisekunde Messbar ist das über kurze Zeiträume nicht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.