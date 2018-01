Was ist das Besondere an Blauen Nachzüglern?

Auf sogenannte "Blaue Nachzügler" oder Blue Straggler ist man zunächst in Sternhaufen aufmerksam geworden. In Sternhaufen haben nämlich alle Sterne ungefähr das gleiche Alter, weil sie alle zum etwa gleichen Zeitpunkt aus derselben Wolke aus Gas und Staub entstanden sind. Insbesondere in den dichten Zentren von Kugelsternhaufen entdeckte man jedoch Sterne, die leuchtkräftiger und blauer waren als die anderen Sterne des Haufens in dieser Entwicklungsphase. Das kann aber eigentlich nicht möglich sein, da die Dauer der einzelnen Entwicklungsphasen von der Masse abhängt und die Sterne mit höherer Leuchtkraft (und damit höherer Masse) sich schon längst in einem anderen Entwicklungsstadium befinden sollten. Es handelte sich also um "Nachzügler", die mit ihrer Entwicklung etwas zurückgeblieben waren.

Da man diese Blue Straggler vor allem in den dichten Zentren von Kugelsternhaufen gefunden hat, entwickelten sich bald zwei Theorien, wie diese Nachzügler zu erklären sind: Es könnten Produkte einer Kollision und einer anschließenden Verschmelzung von zwei normalen Sternen sein. Das Ergebnis wäre dann ein massereicherer Stern, der aber noch nicht so weit entwickelt ist, wie andere Sterne seiner Masse in dem Haufen. Es geht aber auch ohne Kollision: In einem engen Doppelsternsystem könnte ein Stern seinem Partner einfach Material entrissen haben und so massereicher geworden sein. Auch enge Doppelsterne sollten in den Zentren von Kugelsternhaufen sehr häufig sein.

