Wird die Sonde New Horizons eine elliptische Bahn um die Sonne einnehmen? Nein. Die Sonde New Horizons, die im Sommer 2015 am Zwergplaneten Pluto vorübergeflogen ist, wird in knapp einem Jahr noch an einem weiteren Objekt des Kuipergürtels vorüberfliegen. Die Sonde befindet sich dabei nicht in einem Orbit um die Sonne, sondern wird das Sonnensystem verlassen. Daran hat auch der Vorüberflug an Pluto nichts geändert.