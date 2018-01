Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was wurde aus dem aufblasbaren Modul auf der ISS? Das Modul BEAM befindet sich noch immer an der ISS. Es wird regelmäßig von den Astronauten der Internationalen Raumstation ISS betreten, die hier Messungen durchführen. Aufblasbare Module wie BEAM sind vergleichsweise leicht und könnten, wenn sie sich bewähren, eine günstige Möglichkeit darstellen, um Quartiere für Astronauten auf Langzeitmissionen zu schaffen. BEAM ist seit 2016 an die ISS montiert und soll über mindestens zwei Jahre hier getestet werden. Nach Abschluss des Tests verglüht das Modul in der Erdatmosphäre. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.