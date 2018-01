Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Werden die Menschen irgendwann auf dem Saturnmond Titan leben können? Der Saturnmond Titan verfügt über eine dichte Atmosphäre und einen Flüssigkeitskreislauf, ist also in bestimmter Hinsicht unserer Erde ähnlicher als so mancher andere Planet oder Mond im Sonnensystem. Trotzdem ist die eisige Welt, in der es Seen aus Kohlenwasserstoffen gibt und "Gestein" aus hartem Wassereis, für uns Menschen ein absolut lebensfeindlicher Ort. Und sie dürfte dies auch bleiben, wenn sich die Sonne in einigen Milliarden Jahren zu einem roten Riesenstern entwickelt und dadurch die lebensfreundliche oder "habitable" Zone im Sonnensystem nach außen wandert. Für einige Zeit könnte es dann aber auf Titan Bedingungen geben, die tatsächlich die Entstehung von Leben ermöglichen könnten - allerdings von Leben, das an die Bedingungen auf Titan angepasst ist. Wenn der Saturnmond "auftaut" entsteht ja nicht plötzlich ein erdähnliches Objekt, sondern eine Welt, die sich sehr von unserer Erde unterscheidet. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.