Warum muss ich meine Satellitenantenne zum TV-Empfang nicht andauernd neu ausrichten, wenn doch alles in Bewegung ist? Weil sich die Satelliten mitbewegen: Die Satelliten, die für das heimische Satellitenfernsehen genutzt werden, befinden sich einer ganz besonderen Umlaufbahn, nämlich der geostationären. Es handelt sich um eine Kreisbahn in 35.786 Kilometern Höhe über der Erdoberfläche entlang des Äquators. Dort positionierte Satelliten benötigen für eine Erdumrundung exakt einen Tag und folgen damit der Erdrotation. Sie halten sich so immer über demselben Punkt der Erdoberfläche auf und ändern somit für einen festen Beobachter (wie eine Satellitenempfangsanlage) auch am Himmel ihre Position nicht.