Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Die meisten Sterne in der Milchstraße sollen Zwergsterne sein, die man nicht sehen kann. Wäre unsere Sonne ein Zwergstern, könnte man sie dann sehen? Auf jeden Fall: Sie wäre allerdings wesentlich leuchtschwächer als wir sie kennen und die sogenannte habitable Zone, also der Bereich, in der Wasser auf einem Planeten - zumindest theoretisch - in flüssiger Form vorkommen könnte, würde deutlich näher an der Sonne liegen. Das würde dazu führen, dass sich die Erde nicht mehr in dieser lebensfreundlichen Zone befände und es hier also bitterkalt wäre. Auch Zwergsterne sind im sichtbaren Wellenlängenbereichen zu erkennen, allerdings nur sehr lichtschwach, weshalb weiter entfernte Zwergsterne schwer zu entdecken sind. Im Infraroten sieht es da ein wenig besser aus, so dass man vor allem mit Infrarotteleskopen nach diesen massearmen Sonnen sucht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.