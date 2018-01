Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gehört die Thermosphäre, in der die ISS um die Erde kreist, nicht mehr zur Erdatmosphäre? Doch, sie ist Teil der Erdatmosphäre: Die Thermosphäre befindet sich in einer Höhe von rund 80 bis ungefähr 500 Kilometern über der Erdoberfläche. An sie schließt sich - als letzte Atmosphärenschicht - die Exosphäre an. Die Internationale Raumstation ISS kreist in ungefähr 400 Kilometern Höhe um die Erde. Die in dieser Höhe noch vorhandene Restatmosphäre sorgt dafür, dass die ISS ständig an Höhe verliert und regelmäßig angehoben werden muss. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.