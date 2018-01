Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum kann ein Gasplanet so viel schwerer sein als ein Gesteinsplanet? Dass Planeten aus Gas so viel massereicher sein können, als Gesteinsplaneten, mag auf den ersten Blick verwundern, da Gas ja nicht sonderlich viel wiegt. Allerdings darf man nicht vergessen, wie riesig Gasplaneten sind und dass das Gas in ihnen im Inneren durch den Druck immer stärker komprimiert wird. Der Jupiter, der zudem vermutlich noch über einen Gesteinskern aus einigen Erdmassen im Inneren verfügt, hat beispielsweise rund ein Viertel der Dichte der Erde, dafür aber den über elffachen Durchmesser und damit das mehr als 1300-fache Volumen. So ergibt sich, trotz der geringen Masse, noch immer die 317-fache Masse der Erde. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.