Wie groß ist die Erde am Mondhimmel? Von der Mondoberfläche betrachtet, ist die Erde noch deutlich auffälliger als der Mond von der Erdoberfläche aus: Die Erde hat am Mondhimmel einen Durchmesser von 1,9 Grad und erscheint damit etwa vier Mal größer als der Mond am irdischen Himmel.