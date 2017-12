Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Erwartet man, dass außerirdisches Leben dem irdischen ähnelt? Natürlich machen sich Astrobiologen Gedanken darüber, wie außerirdisches Leben aussehen könnte. Sie haben dabei nur ein Problem: Man kennt bislang nur das Leben auf der Erde und auch für dieses hat man noch nicht wirklich verstanden, was den entscheidenden Ausschlag für dessen Entstehung gegeben hat. So wendet man natürlich bei der Suche nach Leben anderswo zunächst Prinzipien an, die für das irdische Leben Gültigkeit haben dürften, wie etwa die Notwendigkeit von Wasser in flüssiger Form. Erst wenn man Leben woanders gefunden hat und untersuchen konnte, wird man letztlich wissen, ob und wie lange es bei der Entstehung tatsächlich Gemeinsamkeiten gibt und ab wann die Entwicklung dann - abhängig von den Umweltbedingungen vor Ort - anders verlaufen ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.