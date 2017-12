Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Besteht die Möglichkeit, dass das Objekt 'Oumuamua noch einmal in unser Sonnensystem kommt? 'Oumuamua ist der Name des ersten entdeckten Asteroiden, der offenbar nicht aus unserem Sonnensystem stammt. Man war im Oktober auf ihn gestoßen (siehe: Interstellarer Asteroid: Mysteriöses Objekt von einem anderen Stern vom 21. November 2017). Zur Frage: Nein, es ist nicht davon auszugehen, dass wir 'Oumuamua noch einmal im Sonnensystem wiedersehen. Natürlich weiß man nicht, was in den kommenden Milliarden Jahren alles mit unserem Sonnensystem (und mit 'Oumuamua) passiert (schließlich wird die Milchstraße irgendwann mit der Andromedagalaxie kollidieren), doch nach allem, was man über die Bahn von 'Oumuamua weiß, ist ein Wiedersehen nicht zu erwarten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.