Gelten die Gesetze der Physik überall im Universum? Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Gesetzmäßigkeiten, die wir hier auf der Erde finden und durch Experimente bestätigen, überall im Kosmos gelten und auch praktisch immer gegolten haben und gelten werden. Bislang wurde diese Annahme durch Beobachtungen auch gut bestätigt. Würden in Teilen des Universums andere, uns unbekannte Gesetze gelten, hätte die Wissenschaft es sehr schwer, hinter die Geheimnisse so mancher Prozesse zu kommen. Es gibt allerdings Theorien, die die Existenz anderer Universen postulieren, ohne dass es dafür bislang irgendwelche Indizien oder Vorstellungen dazu gibt, wie man diese Theorie experimentell beweisen könnte. In solche Universen könnten dann aber theoretisch andere Gesetzmäßigkeiten gelten, als in unserem Universum.