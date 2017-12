Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum beträgt die Flugzeit einer Sojus-Raumkapsel zur ISS einmal sechs Stunden und ein anderes mal zwei Tage? Lange Zeit war die reguläre Flugzeit einer bemannten Sojus-Kapsel zur Internationalen Raumstation ISS zwei Tage: Das Raumschiff wurde von der Trägerrakete in einen der ISS schon sehr ähnlichen Orbit gebracht und dieser dann durch mehrere Manöver innerhalb von zwei Tagen - entsprechend 34 Erdumrundungen - an den der ISS angeglichen. Inzwischen ist das Ganze auch innerhalb von vier Orbits möglich, so dass die Reise zur ISS nur rund sechs Stunden dauert. Dazu benötigt man aber eine ganz bestimmte Bahnkonfiguration. Die hätte es zum ursprünglich geplanten Starttermin des aktuellen Sojus-Flugs (Start am Sonntag, Ankunft heute) am 27. Dezember gegeben, nur wurde der Start vorgezogen (nach Berichten auch wegen der Weihnachts- und Silvesterferien in westlichen Ländern) und hier war keine schnelle Reise zur ISS möglich. Durch die längere Anreise wurde zudem vermieden, dass die Sojus-Kapsel praktisch gleichzeitig mit einem unbemannten Dragon-Raumfrachter die Raumstation erreicht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.