Wie halten sich Satelliten und Raumstationen in ihrer Bahn um die Erde? Das ist grundsätzlich gar nicht so schwierig, wenn sie erst einmal in einer Umlaufbahn sind. Dann haben sie nämlich genau die Geschwindigkeit, die sie benötigen, um die Erde in diesem Abstand zu umkreisen. Das Problem ist die Restatmosphäre, die es sogar in einigen hundert Kilometern Höhe noch gibt: Sie bremst den Satelliten ständig ab, so dass sich sein Bahnhöhe verringert. Satelliten in solche niedrigeren Orbits müssen also über einen Antrieb verfügen, um diesen Höhenverlust auszugleichen.