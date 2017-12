Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum werden astronomische Bilder oft in Falschfarben dargestellt? Das hat mehrere Gründe, die miteinander zusammenhängen. Ein Grund ist rein technischer Natur: Die Kameras an Bord von Raumsonden oder Teleskopen liefern in den meisten Fällen Schwarz-Weiß-Bilder. Farbansichten entstehen daraus, indem man Aufnahmen durch verschiedene Filter kombiniert. Auf diese Weise lassen sich Ansichten erstellen, die dem nahekommen, was ein menschliches Auge sehen würde. Die Kameras "sehen" in der Regel aber deutlich mehr, wenn sie etwa Filter für Wellenlängenbereiche verwenden, für die das menschliche Auge nicht empfindlich ist. Durch Verwendung solcher Daten werden manche Details besser erkennbar. Manchmal werden Farbkontraste auch nur verstärkt, um bestimmte Strukturen besser sichtbar zu machen. Bilder in "Falschfarben" basieren, und damit kommen wir zu einen weiteren Grund, oft auch auf einzelnen sehr speziellen Wellenlängenbereichen, durch die etwa bestimmte Bestandteile auf der Oberfläche eines Himmelskörpers sichtbar werden. Kombiniert man verschiedene Bilder diese Art, ergibt sich beispielsweise eine Ansicht, das etwas über die Variation der Zusammensetzung der Oberfläche verrät. Viele Falschfarbenaufnahmen entstehen also, weil mit ihnen ein bestimmter wissenschaftlicher Sachverhalt verdeutlicht werden kann, der auf "normalen" Bilder nur schwer oder gar nicht zu erkennen ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.