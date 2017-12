Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie groß ist unsere Galaxie in Kilometern? Das ist eine Zahl, die so groß ist, dass man sie sinnvollerweise zur Beschreibung der Größe unserer Milchstraße nicht mehr verwendet. Schon in unserem Sonnensystem werden Kilometerangaben sehr unhandlich: Von der Erde bis zur Sonne sind es beispielsweise ungefähr 150 Millionen Kilometer. Man nennt diese Distanz auch ein "Astronomische Einheit". Sie wird gerne für Entfernungsangaben im Sonnensystem verwendet, um nicht mit Millionen oder Milliarden Kilometern operieren zu müssen. Die Milchstraße ist nun noch deutlich größer als unser Sonnensystem, so dass man sie auch nicht mehr in Astronomischen Einheiten beschreibt, sondern in Lichtjahren. Ein Lichtjahr ist die Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt, und das sind etwa 9,5 Billionen Kilometer. Die Milchstraße hat einen Durchmesser von über 100.000 Lichtjahren. Das entspricht 100.000 Mal 9,5 Billionen Kilometer, also 950 Billiarden Kilometer. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.