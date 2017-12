Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte das Weltraumteleskop Hubble weiterhin verbessert oder repariert werden? Rein theoretisch ja, rein praktisch fehlt dazu ein Raumschiff, mit dem eine solche Reparaturmission durchgeführt werden könnte. Für die Wartung von Hubble waren die Space Shuttle vorgesehen, die das Teleskop in seinem Orbit mit einem Greifarm einfangen konnten, so dass es dann vom Laderaum der Raumfähren aus repariert und gewartet werden konnte. Ein Raumschiff, mit dem solche Manöver möglich sind, gibt es derzeit nicht und auch das von der NASA entwickelte Raumschiff Orion wird dazu nicht in der Lage sein. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.