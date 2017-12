Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte es Leben auf dem Mond geben, er liegt doch schließlich in der Lebenszone? Unser Mond liegt tatsächlich in der habitablen Zone um unsere Sonne, genau wie die Erde. In der habitablen Zone um einen Stern kann es theoretisch flüssiges Wasser geben, allerdings nur, wenn die Umstände stimmen. Auf dem Mond stimmt für Leben praktisch gar nichts: Nach den Erkenntnissen der Wissenschaftler gibt es auf dem Mond keine größeren Mengen an flüssigem Wasser, was für die Entstehung von Leben, wir es kennen, nötig wäre. Das war auch wohl in der Vergangenheit nie anders - im Unterschied etwa zum Mars, wo es durchaus einmal ein lebensfreundlicheres Klima gegeben haben könnte. Der Mond besitzt zudem keine Atmosphäre und kein Magnetfeld. Unter der Oberfläche des Erdtrabanten befindet sich auch kein Ozean, wie man ihn etwa bei den Monden Enceladus oder Europa vermutet. Für Leben auf dem Mond sah und sieht es also sehr schlecht aus. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.