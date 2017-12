Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wäre ein Gammastrahlenblitz in zum Beispiel vier Lichtjahren Entfernung für die Erde gefährlich? Für die Erde selbst - also den Planeten - wohl nicht, für das Leben auf der Erde aber sehr wohl - da würde auch ein Gammastrahlenblitz oder eine Supernova in deutlich größerer Entfernung ausreichen. Mit diesen Ereignissen ist nämlich auch eine extrem energiereiche Strahlung verbunden, vor der uns auch die Erdatmosphäre oder das Erdmagnetfeld nicht mehr schützen könnte. Die Strahlung würde etwa die Ozonschicht zerstören, wodurch die Erdoberfläche einer deutlich höheren UV-Strahlenbelastung ausgesetzt wäre. Glücklicherweise sind sich Astronomen sicher, dass es im gefährlichen Umkreis keinen Stern oder kein System gibt, der als Supernova explodiert oder von dem ein Gammastrahlenblitz ausgehen könnte. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.