Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist die Grenze des Sonnensystems die Heliospause oder die Oortsche Wolke? Es gibt da keine exakte Festlegung. Jenseits der Heliopause hat man den Einflussbereich des Sonnenwinds verlassen, befindet sich also im interstellaren Raum. Gravitativ ist man allerdings noch immer an die Sonne gebunden. Das gilt auch für die Objekte der Oortschen Wolke, die sich noch deutlich weiter von der Sonne entfernt befindet. Bei diesen Brocken dürfte es sich um die entferntesten, gravitativ an die Sonne gebundenen Objekten handeln. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.