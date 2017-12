Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum will man eigentlich den Mars erobern? Der Mars ist kein sonderlich wohnlicher Ort: Auf seiner Oberfläche ist es meist kalt, die Strahlenbelastung hoch, Luft zum Atmen gibt es in der dünnen Atmosphäre nicht. Trotzdem ist unser Nachbarplanet der unserer Erde ähnlichste Ort, den wir vergleichsweise leicht erreichen können. Zudem hat unser Nachbarplanet schon immer die Phantasie der Menschen angeregt, so dass es eine gewisse Neugier gibt, mehr über unseren Nachbarn zu erfahren. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.