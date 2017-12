Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum zieht ein Schwarzes Loch Licht an, wenn dieses doch keine Masse besitzt? Nach den Vorstellungen Newtons können sich nur Objekte mit einer Masse gegenseitig gravitativ beeinflussen. Albert Einstein hat die Gravitation allerdings als Krümmung der sogenannten Raumzeit beschrieben. Ein Objekt sorgt danach durch seine Masse für eine "Delle" in der Raumzeit. Je größer die Masse ist, desto stärker ist auch die Krümmung des Raums. Von diesen Krümmungen in der Raumzeit wird auch Licht beeinflusst, was sich sonst gradlinig ausbreiten würde. Nachgewiesen wurde der Effekt erstmals 1919 durch die Vermessung von Sternpositionen während einer Sonnenfinsternis. Die durch die Masse eines Objekts verursachte Krümmung der Raumzeit beeinflusst also auch die ansonsten gradlinige Ausbreitung des Lichts. Aus diesem Grund "zieht" auch ein Schwarzes Loch Licht an. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.