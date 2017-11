Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wozu hatte das Mondauto einen Kompass an Bord, es gibt auf dem Mond doch kein Magnetfeld? Die Frage mag man sich tatsächlich stellen, da ein normaler Kompass, wie wir ihn von der Erde kennen, auf dem Mond sinnlos wäre, da es dort kein Magnetfeld gibt. Bei dem "Kompass" an Bord der Mondautos (siehe Bild der Anzeigeelemente rechts), die im Rahmen einiger Apollo-Mondmissionen eingesetzt wurden, handelte es sich um einen sogenannten Kurskreisel, wie er auch bei Flugzeugen eingesetzt wird. Es ist ein Kreiselinstrument zur Richtungsbestimmung und benötigt daher kein Magnetfeld. Für die Astronauten auf dem Mond war es natürlich wichtig zu wissen, in welche Richtung sie fahren, um sicher wieder zur Mondlandefähre zurückfinden zu können. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.