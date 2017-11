Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wo bleibt die abgestrahlte Energie von Sternen? Was mit der Energie von Sternen passiert, lässt sich wunderbar bei uns auf der Erde sehen: Die Einstrahlung der Sonne ermöglicht Klima, Wetterphänomene und Leben. All dies benötigt Energie und wäre ohne das abgestrahlte Licht und die Wärme unseres Zentralsterns nicht möglich. Aber natürlich wärmt die Strahlung der Sonne auch andere Objekte des Sonnensystems - vom größten Planeten bis zum kleinsten Krümel. Dies führt dann auch dort zu Wetterphänomenen (wenn es eine Atmosphäre gibt) oder - beispielsweise im Falle von Kometen - zum Freiwerden von Staubfontänen und der Ausbildung eines Schweifs in Sonnennähe. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.