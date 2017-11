Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist schon einmal ein Astronaut oder Kosmonaut im All verlorengegangen? Nein. Man weiß von allen Menschen, die ins All aufgebrochen sind, über ihren Verbleib. Mehrere Menschen haben ihren Ausflug ins All allerdings schon mit dem Leben bezahlen müssen. Dem Szenario "im All verlorengehen" am nächsten gekommen sein dürften die Astronauten von Apollo 13. Wäre bei den Bahnberechnungen und den Manövern im Anschluss an die Explosion an Bord ein Fehler passiert, hätten sie die Erde verfehlt und wären tatsächlich im All verloren gewesen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.