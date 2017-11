Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ändert sich die Oberflächentemperatur des Mondes bei Vollmond gegenüber zum schattigen Neumond? Was wir als Mondphasen wahrnehmen, also als die unterschiedliche Beleuchtung des Mondes durch die Sonne, entspricht dem Wechsel von Tag und Nacht auf dem Mond - nur dass hier ein Tag, also beispielsweise die Zeit von einem Sonnenaufgang bis zum nächsten, knapp einen Monat dauert. Da der Mond praktisch keine Atmosphäre besitzt, schwanken die Temperaturen auf der Oberfläche sehr stark: Je nach Sonnenstand können es deutlich über 100 Grad Celsius sein (wenn die Sonne die Oberfläche erleuchtet, wie etwa bei Vollmond auf der erdzugewandten Seite), auf der Nachseite kann die Temperatur bis auf rund −160 Grad Celsius fallen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.