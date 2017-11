Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum kann man bei Drehungen im All von Uhrzeigersinn sprechen? Es gibt da doch kein oben und unten! Das stimmt natürlich, aber irgendwie muss man Drehungen im Sonnensystem ja beschreiben können. So wird der Nordpol auf den Planeten und Monden des Sonnensystems mithilfe des irdischen Nordpols definiert: Jeder durch die Rotationsachse eines Planeten festgelegte Pol, der - in Bezug auf die Umlaufebene der Planeten - in derselben Hemisphäre liegt, wie der irdische Nordpol, gilt als Nordpol. Zur Beschreibung der Bewegung der Planeten um die Sonne schauen wir auch von oberhalb des irdischen Nordpols auf das System. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.