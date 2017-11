Ist es möglich, die Sonde New Horizons nach dem Besuch bei 2014 MU69 noch an weiteren Kuipergürtel-Objekten vorbeifliegen zu lassen?

Die Sonde New Horizons ist im Sommer 2015 am Zwergplaneten Pluto und seinen Monden vorübergeflogen. Da noch ausreichend Treibstoff für Kurskorrekturen an Bord der Sonde vorhanden war, hatte man sich Gedanken über eine Fortsetzung der Mission gemacht, die schließlich auch von der NASA genehmigt wurde: New Horizons soll am 1. Januar 2019 an dem Kuipergürtel-Objekt 2014 MU69 vorüberfliegen. Anschließend werden dann über viele Monate die Daten des Vorüberflugs zur Erde übermittelt.

Doch was kommt danach? Im Team denkt man tatsächlich schon über eine zweite Verlängerung der Mission nach. Sollte nach dem Vorüberflug an 2014 MU69 noch ausreichend Treibstoff für Kurskorrekturen vorhanden sein, wäre tatsächlich der Vorüberflug an einem weiteren Kuipergürtel-Objekt eine Option. Aber auch sonst könnte die Sonde - so zumindest die Meinung von Alan Stern, dem verantwortlichen Wissenschaftler der Mission - nach Abschluss der Datenübertragung noch wichtige Beobachtungen machen. Er kündigte im September auf einem Treffen der Outer Planets Assessment Group der NASA einen entsprechenden Antrag an. Seiner Meinung nach könnte New Horizons sogar noch für 20 weitere Jahre aktiv bleiben und wissenschaftlich interessante Daten liefern.

