Warum gibt es in der Milchstraße nur ein Schwarzes Loch, obwohl doch so viele Sterne als Schwarzes Loch enden? Die Frage basiert auf einem Irrtum: In unserer Milchstraße gibt es unzählige stellare Schwarze Löcher, allerdings nur ein supermassereiches Schwarzes Loch im Zentrum. Supermassereiche Schwarze Löcher mit der millionenfachen Masse unserer Sonne befinden sich im Zentrum praktisch aller Galaxien. Wie sie entstehen, ist Gegenstand der aktuellen Forschung. Stellare Schwarze Löcher aber bilden sich, wie der Fragesteller richtig angedeutet hat, aus der Supernova-Explosion eines massereichen Sterns. Von solchen Schwarzen Löchern muss es in unserer Milchstraße sehr viele geben, allerdings lassen sich diese nur sehr schwer entdecken - dies gelingt in der Regel nur, wenn sie sich in einem Doppelsternsystem befinden und überströmendes Material des Partners die Existenz des Schwarzen Lochs verrät. Daher kann man über die wahre Zahl der stellaren Schwarzen Löcher in unserer Milchstraße nur spekulieren.