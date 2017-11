Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte ein großer und robuster Gesteinsbrocken durch einen Gasriesen einfach hindurchfliegen? Definitiv nicht: Schon beim Flug durch die Atmosphäre würde sich der Brocken immer weiter aufheizen, auseinanderbrechen und schließlich verdampfen. Die Atmosphäre wird nämlich mit zunehmender Tiefe immer dichter und irgendwann auch immer heißer, so dass selbst ein massiver Brocken dem nichts mehr entgegenzusetzen hätte. Im Kern des Jupiter vermutet man zudem einen Gesteinskern oder zumindest Material in einem Zustand, das sich nicht so ohne Weiteres durchfliegen lassen würde. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.