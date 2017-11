Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte A/2017 U1 auch aus der Oortschen Wolke kommen? Nein. Die Bahn des Objekts A/2017 U1 (siehe: A/2017 U1: Besuch von jenseits des Sonnensystems vom 31. Oktober 2017) ist inzwischen so gut bestimmt, dass die Astronomen einen Ursprung des Objekts in unserem Sonnensystem praktisch ausschließen können. Die Bahn ist so ungewöhnlich, dass man sich keinen Prozess vorstellen kann, durch den ein Brocken aus unserem Sonnensystem auf diese Bahn gelenkt werden könnte. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.