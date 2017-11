Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum hat seit 1972 kein Mensch mehr den Mond betreten? Weil Mondmissionen extrem aufwendig und teuer waren (und übrigens noch immer sind). Die Finanzierung gelang in den 1960er Jahren vor allem deshalb, weil sich die USA und die Sowjetunion einen "Wettlauf" um die Vorherrschaft im All lieferten. Mit einer bemannten Mondmission wollten die USA, die bislang der Sowjetunion in Sachen Raumfahrt immer hinterherhinkten, ein deutliches Zeichen setzten und die Führung übernehmen. Deshalb gab es für das Unternehmen auch eine so große Unterstützung. Mit der erfolgreichen Mondlandung war dieser "patriotische" Grund aber nun nicht mehr vorhanden. Nun fragte man wieder mehr nach den Kosten und dem Nutzen solcher Missionen, was sehr bald zur Streichung einiger ursprünglich noch geplanter Mondlandungen und schließlich zum Ende des Programms führte. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.