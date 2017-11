Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte es im Inneren des Jupiter Leben geben? Nach allem, was man bislang über das Innere des Jupiter und über das Leben weiß, ist es nicht vorstellbar, dass tief im Inneren des Gasriesen Leben existieren kann. Je tiefer man nämlich in die Atmosphäre von Jupiter eintaucht, desto höher wird der Druck und die Temperatur. Die Bedingungen, die in den Tiefen des Planeten herrschen gelten - nach unserem heutigen Kenntnisstand - als absolut lebensfeindlich. In der oberen Atmosphäre sind die Bedingungen zwar nicht so extrem, doch hat man bislang selbst hier keine handfeste Idee, wie Leben dort entstehen, überleben oder aussehen könnte - und auch keinen Hinweis darauf, dass es hier Leben gibt. In den 1970er Jahren war der bekannte amerikanische Astronom Carl Sagan allerdings an einer Studie beteiligt, die das mögliche Aussehen von ammoniakbasiertem Leben in der Jupiteratmosphäre untersucht hat. Die Wissenschaftler spekulierten über verschiedene Formen von Lebewesen, darunter riesige ballonförmige Kreaturen, die in der Atmosphäre schweben und die von anderen Lebewesen gejagt werden. Bis heute ist dies aber alles reine Spekulation geblieben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.