Ist eine bemannte Mission zu Venus oder Merkur möglich? Grundsätzlich möglich wären diese schon, allerdings wären sie auch extrem aufwendig und teuer: Beispielsweise sind die Bedingungen auf der Oberfläche der Venus und des Merkur sehr viel anspruchsvoller, als etwa auf der Oberfläche von Mond und Mars. Ein Mensch dürfte sich angesichts der extremen Temperaturen von über 400 Grad Celsius und des hohen atmosphärischen Drucks auf der Oberfläche der Venus mit einem herkömmlichen Raumanzug kaum aufhalten können. So kämen eher Forschungen aus einer Umlaufbahn infrage, wobei diese vermutlich auch von unbemannten Sonden durchgeführt werden könnten. Der Merkur verfügt zwar über keine Atmosphäre, die Temperaturen auf dem Planeten können aber wegen der Sonnennähe ähnlich extrem sein, auf der Nachtseite dann aber bis auf weit unter minus 100 Grad Celsius fallen. Beide Planeten sind zudem recht schwierig zu erreichen, wie etwa auch die bisherigen Missionen unbemannter Sonde gezeigt haben: Sie mussten alle recht umfangreiche Manöver durch das innere Sonnensystem vollführen, um sich der Bahn des jeweiligen Planeten anzunähern und schließlich in eine Umlaufbahn einschwenken zu können. Insbesondere beim sonnennahen Merkur besteht immer die Gefahr, dass eine Sonde eher in die Sonne hineinfliegt, als in die richtige Umlaufbahn. Wie bei jeder bemannten Mission stellt sich somit die Frage, ob der zusätzliche Aufwand tatsächlich auch den wissenschaftlichen Ertrag rechtfertigt, der durch eine Untersuchung vor Ort durch Menschen zu erwarten wäre. Bei Venus und Merkur erscheint dieser Aufwand aus aktueller Sicht so extrem hoch, dass er in keinem Verhältnis zum Nutzen steht.