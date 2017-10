Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist es bei der Detektion von Gravitationswellen möglich festzustellen, wo das Ereignis stattgefunden hat? Ja, das ist möglich, allerdings nicht unbedingt präzise. Entscheidend dafür ist, dass das Ereignis von nicht nur einem Detektor registriert wird. Den Effekt kann man schön an den bisher entdeckten Gravitationswellen-Ereignissen erkennen: In der ersten Zeit gab es lediglich die beiden LIGO-Detektoren in den USA. Eine Lokalisierung war damit nur sehr ungenau möglich. Man wusste nur, dass sich das Ereignis irgendwo in einem breiten Streifen am Himmel abgespielt haben muss. Seit der VIRGO-Detektor in Italien auch "auf Empfang" ist, lässt sich der Bereich am Himmel sehr viel genauer eingrenzen. Die Entfernung ergibt sich dann aus dem Aussehen des gemessenen Signals und dem Vergleich mit entsprechenden Simulationen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.