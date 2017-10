Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wieso hat man nicht früher entschieden, dass Pluto kein Planet ist? Pluto, der seit seiner Entdeckung 1930 als neunter Planet des Sonnensystems galt, wurde durch einen Beschluss der Internationalen Astronomischen Union im August 2006 zum Zwergplaneten herabgestuft. Warum nicht schon früher? Die Antwort darauf ist relativ banal: Es bestand lange Zeit keine Notwendigkeit, an der ursprünglichen Einordnung etwas zu ändern. Erst in den 1990er Jahren entdeckte man jenseits der Neptunbahn mehr und mehr Objekte und Anfang dieses Jahrhunderts dann auch Brocken, deren Größe der von Pluto sehr nahe kommt. Erst damit stellte sich die Frage, ob man diese auch alle zu Planeten "befördern" soll oder ob man am Status von Pluto eine Änderung vornimmt. Da man sich ein Sonnensystem mit zehn oder gar zwanzig oder mehr Planeten ersparen wollte, entschied man sich für eine neue Klassifizierung von Pluto. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.