Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist bei der Kollision der beiden Neutronensterne entstanden? Mitte August gelang es erstmals, die Gravitationswellen zu detektieren, die während der Kollision von zwei Neutronensternen entstanden sind (siehe Gravitationswellen: Wenn Neutronensterne verschmelzen vom 16. Oktober 2017). Die Folgen der Kollision ließen sich anschließend auch mit Teleskopen in den verschiedensten Wellenlängenbereiche verfolgen. Bis heute ist allerdings noch unklar, was für ein Objekt durch diese Kollision entstanden ist. Es könnte ein massereicherer Neutronenstern oder ein Schwarzes Loch entstanden sein. Man hofft aber, durch weitere Analysen der Daten dieses Rätsel noch lösen zu können. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.