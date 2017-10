Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Strahlt der Jupiter Energie ab? Ja, der Jupiter strahlt mehr Energie ab, als er von der Sonne reflektiert. Er verfügt also über eine innere Wärmequelle. Jupiter zieht sich nämlich noch immer weiter zusammen und heizt sich dadurch im Inneren auf. Sein Durchmesser schrumpft so in jedem Jahr um wenige Zentimeter. Diesen Prozess bezeichnet man als Kelvin-Helmholtz-Mechanismus. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.