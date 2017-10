Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Auswirkungen hätte es gehabt, wenn uns der Asteroid 2012 TC4 letzte Woche getroffen hätte? Der Asteroid 2012 TC4, der am 12. Oktober die Erde in einem Abstand von nur etwa 42.000 Kilometern passierte, war zwischen 15 und 30 Metern groß. Hätte er die Erde getroffen, wäre er vermutlich in der Atmosphäre explodiert und hätte die Erdoberfläche nicht als Ganzes erreicht. Ungefährlich muss aber auch dies nicht sein: So schätzt man etwa die Größe des Asteroiden, der am 15. Februar 2013 über der russischen Stadt Tscheljabinsk explodierte, auf etwa 20 Meter. In Russland sorgte die Druckwelle für zahlreiche zerborstene Fensterscheiben und viele Verletzte. Über einer Großstadt könnte daher auch ein so kleiner Brocken beträchtliche Schäden anrichten. Welche Schäden der Einschlag eines Asteroiden genau verursacht, hängt allerdings nicht allein von seiner Größe, sondern auch von seiner Zusammensetzung und anderen Parametern ab. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.