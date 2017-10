Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird das Objekt 2014 MU69 einen richtigen Namen bekommen? 2014 MU69 ist ein Objekt im Kuipergürtel, das Anfang 2019 Besuch von der NASA-Sonde New Horizons bekommen soll. Es war vom Weltraumteleskop Hubble auf der Suche nach einem weiteren Ziel im Kuipergürtel für die Plutosonde aufgespürt worden. Alan Stern, der verantwortliche Wissenschaftler für New Horizons hat im Frühjahr angekündigt, dass 2014 MU69 einen "vernünftigen" Namen bekommen wird. Die NASA denkt dabei offenbar an einen Wettbewerb. Details dazu hat er noch für den Herbst versprochen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.