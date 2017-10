Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wurden schon verwaiste Planeten ohne Sonnensystem gesichtet und worin besteht die Abgrenzung der Definition zu Sternen? Ja, man hat schon Planeten ohne Sonnen entdeckt. Die Abgrenzung zu Sternen ist dabei noch vergleichsweise einfach, weil diese Objekte nicht durch Kernfusionsprozesse leuchten. Schwieriger ist die Unterscheidung von Braunen Zwergen, also Objekten, die wie Sterne entstanden sind, dann aber nicht ausreichend Material auf sich vereinigen konnten, um die nuklearen Fusionsprozesse in ihrem Inneren zu zünden. Große Planeten und massearme Braune Zwerge können schon sehr ähnlich aussehen. Richtige Planeten könnten in der turbulenten Entstehungsphase um einen jungen Stern durch Wechselwirkungen mit anderen dort sich bildenden Planeten aus dem jungen Sonnensystem gekickt worden sein. Sie dazu auch: WISE: Neues zu den mysteriösen Welten ohne Sonne vom 20. April 2016 und die dortigen Verweise. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.