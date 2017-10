Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Woher weiß man, von welchem Ereignis gemessene Gravitationswellen stammen? Das gelingt nur durch umfangreiche Simulationen: Auf Grundlage der Theorie über Gravitationswellen und ihre Entstehung und Ausbreitung haben Astronomen aufwendige Modellrechnungen durchgeführt, in denen Verschmelzungen von unterschiedlichen Schwarzen Löchern und Neutronensternen nachgebildet werden. Entscheidend bei diesen Simulationen ist dann, dass sie am Ende ein Signal ergeben, das man auf der Erde empfangen müsste, wenn das simulierte Ereignis irgendwo passiert. Das Ganze erfordert sehr umfangreiche Rechnungen auf leistungsfähigen Computern. Dies ist auch der Grund dafür, warum zwischen der ersten Entdeckung eines potentiellen Signals und der Veröffentlichung des Funds oft so viel Zeit vergeht: Man muss erst einmal sicher sein, mit was für einem Signal man es hier zu tun hat. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.